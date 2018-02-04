Два автомобиля столкнулись на въезде в Кондопогу

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В Карелии произошла авария на трассе, соединяющей Петрозаводск и Кондопогу.
В воскресенье в 07:39 пожарно-спасательное подразделение Кондопоги привлекалось для ликвидации происшествия на автодороге.
На Петрозаводском шоссе перед въездом в Кондопогу столкнулись Ford Focus и Toyota Camry.
Как сообщают в Управлении ГИБДД Карелии, по предварительным данным, 32 - летний водитель Toyota выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.
Водитель Toyota с травмами госпитализирован в Кондопожскую больницу. Обстоятельств ДТП уточняются, проводится проверка.
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