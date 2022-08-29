Два автомобиля столкнулись посреди оживленной трассы в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Онежской Флотилии в столице Карелии произошло ДТП с участием двух легковушек.

На одной из оживленных дорог Петрозаводска столкнулись два легковых автомобиля. Соответствующее видео появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Авария произошла на перекрестке улицы Онежской Флотилии и Рыбного переулка. Судя по видео, дорогу не поделили автомобили Chevrolet и ВАЗ.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в аварии никто не пострадал. Машины получили механические повреждения. Необходимый в таких случаях протокол водители оформили сами.