Два автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Петрозаводске и едва не снесли ограждение (ВИДЕО)

Два легковых автомобиля столкнулись накануне вечером на пересечении улиц "Правды" и Варламова.

Авария с участием двух автомобилей произошла на пересечении улиц "Правды" и Варламова в воскресенье, 7 февраля в 18-05, сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии.

Транспортные средства двигались по улице "Правды" вниз. ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда один из участников совершал левый поворот на улицу Варламова, в это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении.

От столкновения автомобили отбросило на полосу встречного движения и угол перекрёстка. Обе машины оказались на обочине в снегу и едва не снесли ограждение.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамеры компании "Ситилинк", компьютерной сети Сампо.ру и видеорегистратор очевидца Сергея Ополько запечатлели момент ДТП и последствия.