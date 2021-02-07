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Два автомобиля жестко столкнулись на перекрестке в Петрозаводске и едва не снесли ограждение (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
07:15, 08 Февраля 2021
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / http://dtpptz.ru/dtp/popul/9612-dtp-na-ulitse-pravdy-0721
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Два легковых автомобиля столкнулись накануне вечером на пересечении улиц "Правды" и Варламова.

Авария с участием двух автомобилей произошла на пересечении улиц "Правды" и Варламова в воскресенье, 7 февраля в 18-05, сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии.

Транспортные средства двигались по улице "Правды" вниз. ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда один из участников совершал левый поворот на улицу Варламова, в это же время второй автомобиль двигался в прямом направлении.

От столкновения автомобили отбросило на полосу встречного движения и угол перекрёстка. Обе машины оказались на обочине в снегу и едва не снесли ограждение.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамеры компании "Ситилинк", компьютерной сети Сампо.ру и видеорегистратор очевидца Сергея Ополько запечатлели момент ДТП и последствия.

 

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Комментарии

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ppppp
2021-02-08 09:27:18
два дебила - это сила!
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