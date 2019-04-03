Два брата в Петрозаводске ограбили магазин в День дурака

В Петрозаводске на Октябрьском проспекте двое мужчин вынесли спиртное из магазина, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

События развивались в Петрозаводске 1 апреля. Средство экстренного вызова вневедомственной охраны, которым оборудован продуктовый магазин на Октябрьском проспекте, сработало в 12.52. На место прибыла группа задержания.

Работники магазина рассказали, что молодой человек, известный им лишь по имени, совершил открытое хищение алкогольной продукции. Работники торгового заведения пытались его задержать, но не справились. На улице злоумышленника ждал товарищ, с которым они скрылись в одном направлении.

Получив описание внешности и доложив о ситуации в дежурную часть, сотрудники вневедомственной охраны отработали территорию, установили полное имя и адрес гражданина, причастного к грабежу. По месту проживания сотрудники обнаружили и подозреваемого, и его товарища – они оказались родными братьями, и похищенный товар.

Задержанные граждане и вещественные доказательства были переданы полиции.