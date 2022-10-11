Два человека были спасены из горящей квартиры в Петрозаводске

Спасатели эвакуировали из охваченной огнем квартиры в Соломенном мужчину и женщину.

Как сообщили в паблике «ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ-75 СОЛОМЕННОЕ», пожар в многоквартирном жилом доме в петрозаводском районе Соломенное на улице Труда произошел 24 октября. Вызов в пожарную часть № 75 поступил в 11.33.

На месте пожара огнеборцы обнаружили густой дым, валивший из окон квартиры на пятом этаже. Соседи рассказали, что в квартире могут находиться мужчина и женщина. Пожарные смогли попасть в горящее жилище, нашли людей и, использую спасательные устройства, эвакуировали их из квартиры, передав медикам.

Для ликвидации пожара были привлечены 7 человек и 3 единицы техники Петрозаводского пожарно-спасательного гарнизона.