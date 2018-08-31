Два человека госпитализированы из перевернувшегося в Карелии автомобиля

В Костомукше опрокинулся автомобиль, два человека госпитализированы, сообщает УГИБДД по Карелии.

В четверг в 19.30 водитель Nissan Almera на технологической дороге, примыкающей к трассе Войница – Вокнаволок – Костомукша, не справился с управлением. Автомобиль перевернулся в кювет.

Пострадал 31-летний водитель и его 35-летний пассажир. Оба госпитализированы.