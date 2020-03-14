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Два человека госпитализированы после страшной аварии на севере Карелии

Новости. Происшествия
11:11, 15 Марта 2020
фото: ГИБДД Карелии
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Внедорожник попал под грузовик на дороге в Лоухском районе Карелии, двое госпитализированы, сообщил в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 14 марта, в Лоухском районе, на 928 км автодороги "Кола", в 11.00 35-летний водитель, управляя автомобилем Nissan, не учёл дорожные и метеорологические условия, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом.

В результате ДТП водитель и 33-летняя пассажирка автомобиля Nissan получили телесные повреждения, госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Комментарии

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Родинка
2020-03-15 11:40:53
Казалось бы в джипе фарш должен остаться после такой аварии, Ан нет, слава Богу живы, скоро опять на встречку!
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