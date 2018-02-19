Два человека на мотосанях со стороны Карелии нарушили госграницу Финляндии

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Это уже второй случай в текущем году, когда на погранучастке финской Северной Карелии происходит незаконное пересечение границы, пишет Yle.
Двух человек на мотосанях подозревают в незаконном пересечении финской границы со стороны России. Пересечение произошло в субботу, 17 февраля, в Париккала. Этот муниципалитет граничит с Лахденпохским районом Карелии.
Погранохрана сообщает, что водители мотосаней успели вернуться обратно на российскую территорию. Случай расследуется по факту нарушения государственной границы, отмечает Yle.
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