Два человека на мотосанях со стороны Карелии нарушили госграницу Финляндии

Это уже второй случай в текущем году, когда на погранучастке финской Северной Карелии происходит незаконное пересечение границы, пишет Yle.

Двух человек на мотосанях подозревают в незаконном пересечении финской границы со стороны России. Пересечение произошло в субботу, 17 февраля, в Париккала. Этот муниципалитет граничит с Лахденпохским районом Карелии.

Погранохрана сообщает, что водители мотосаней успели вернуться обратно на российскую территорию. Случай расследуется по факту нарушения государственной границы, отмечает Yle.