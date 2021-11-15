Два человека обратились в больницу после жесткого ДТП в центре Петрозаводска

Стало известно о двух пострадавших в аварии, которая произошла в минувшую субботу на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анохина.

Напомним, два легковых автомобиля столкнулись 18 декабря, в 13.23 на пересечениии проспекта Ленина и улицы Анохина. От удара иномарки раскидало по перекрестку. Машины получили механические повреждения.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, столкновение с автомобилем Volvo совершил 35 - летний водитель автомобиля Volkswagen. ДТП было оформлено по европротоколу, помощь медиков не понадобилась.

После ДТП 17 - летняя девушка, пассажир автомобиля Volkswagen, и 30 - летний водитель Volvo обратились за медицинской помощью, назначено амбулаторное лечение.

Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк».