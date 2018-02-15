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Новости. Происшествия
08:55, 15 Февраля 2018

Два человека получили травмы при столкновении иномарки и российского внедорожника на Древлянке

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Иномарка на Лесном проспекте протаранила УАЗ, два человека получили травмы, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувшую среду 14 февраля в 16.42 на Лесном проспекте, в районе дома №13, произошло столкновение Skoda Yeti и автомобиля УАЗ, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло, когда Skoda двигалась по Лесному проспекту со стороны Кукковки, а  УАЗ совершал разворот.

После столкновения Skoda выехала влево на разделительный газон, УАЗ - к правому краю проезжей части.

Транспортные средства получили механические повреждения.

По предварительной информации ГИБДД Петрозаводска, водитель автомобиля "УАЗ", совершая маневр разворота, не предоставил преимущества и совершил столкновение с двигавшимся в прямом направлении автомобилем Skoda.

Водителю и пассажиру Skoda оказана разовая медицинская помощь.

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