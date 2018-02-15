Два человека получили травмы при столкновении иномарки и российского внедорожника на Древлянке

Иномарка на Лесном проспекте протаранила УАЗ, два человека получили травмы, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувшую среду 14 февраля в 16.42 на Лесном проспекте, в районе дома №13, произошло столкновение Skoda Yeti и автомобиля УАЗ, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло, когда Skoda двигалась по Лесному проспекту со стороны Кукковки, а УАЗ совершал разворот.

После столкновения Skoda выехала влево на разделительный газон, УАЗ - к правому краю проезжей части.

Транспортные средства получили механические повреждения.

По предварительной информации ГИБДД Петрозаводска, водитель автомобиля "УАЗ", совершая маневр разворота, не предоставил преимущества и совершил столкновение с двигавшимся в прямом направлении автомобилем Skoda.

Водителю и пассажиру Skoda оказана разовая медицинская помощь.