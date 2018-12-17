Два человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии

В Пряжинском районе столкнулись два автомобиля, пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня днем, 17 декабря в 12.15, в Пряжинском районе, на 83 км автодороги "Петрозаводск – Суоярви", столкнулись два автомобиля – Renault и Kia Rio.

По предваритеьным данным, в ДТП травмы получили водитель и пассажир одного из автомобилей – участников столкновения.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС Карелии и ГИБДД, обстоятельства ДТП выясняются.