Два человека пострадали в ДТП на трассе в Карелии

Автомобиль с номерами Мурманской области перевернулся в кювет в Сегежском районе.

Как сообщается в группе спасателей МЧС Карелии в Сегежском районе, сегодня, 3 июля, в 10.35 на 669 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола" в Сегежском районе автомобиль Renault с госномерами Мурманской области съехал с дороги и перевернулся в кювет.

В результате ДТП травмировано два человека.

Подразделение 12 пожарно-спасательной части по охране Сегежи привлекалось для ликвидации происшествия.