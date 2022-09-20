Два человека пострадали в ДТП при столкновении с грузовиком на дороге в Карелии

В Сегежском районе 60-летний водитель устроил ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшее воскресенье, 25 сентября, в 14.40 в Сегежском районе на 754 км произошло ДТП. По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Kia не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю Volvo совершив с ним столкновение.
В результате дорожной аварии водитель автомобиля Kia и его 60-летняя пассажирка получили травмы. По факту ДТП проводится проверка.
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