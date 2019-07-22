Два десятка пьяных водителей поймали сотрудники ГИБДД в выходные дни

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За пятницу и выходные дни на дорогах республики автоинспекторы пресекли 21 нарушение нетрезвыми водителями, сообщили в ГИБДД Карелии.
Среди двух десятков нетрезвых водителей два человека управляли автотранспортом в состоянии опьянения повторно.
Три нетрезвых водителя управляли автотранспортом, не имея права на управление транспортным средством.
Один водитель передал право управления транспортным средством водителю, находившемуся в состоянии опьянения.
Женщина без водительского удостоверения и с характерными признаками опьянения отказалась от прохождения медицинского освидетельствования.
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