Два десятка пьяных водителей поймали сотрудники ГИБДД в выходные дни

За пятницу и выходные дни на дорогах республики автоинспекторы пресекли 21 нарушение нетрезвыми водителями, сообщили в ГИБДД Карелии.

Среди двух десятков нетрезвых водителей два человека управляли автотранспортом в состоянии опьянения повторно.

Три нетрезвых водителя управляли автотранспортом, не имея права на управление транспортным средством.

Один водитель передал право управления транспортным средством водителю, находившемуся в состоянии опьянения.

Женщина без водительского удостоверения и с характерными признаками опьянения отказалась от прохождения медицинского освидетельствования.