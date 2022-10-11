Два десятка школьников из Карелии успеют отдохнуть в «Артеке» до Нового года

Среди родителей школьников Карелии разыграют 20 путевок на декабрьскую смену в «Артеке», сообщили в Минобразования и спорта.

Стартовал конкурс в международный детский центр «Артек» на последнюю в этом году смену, которая называется «Артек – время действовать!»



Квота на Карелию - 20 путевок для учеников 5-11 классов, которые осваивают программы основного, среднего общего и дополнительного образования.



Конкурс продлится до 20 ноября. А сама смена пройдет с 5 по 26 декабря.



Для участия в конкурсе необходимо: зарегистрироваться в АИС «Путевка» на официальном сайте; заполнить профиль; загрузить в систему достижения школьника.



Дополнительную информацию для родителей и детей можно найти на сайте «Артека».



Бесплатны только сами путевки. Все остальное: оплата проезда ребенка, его питания, страхования и сопровождения в пути и обратно - за счет родителей.



Все вопросы стоит задавать по телефону 8 900-457-24-41, по e-mail: oodo.cdk@mail.ru, а также по следующей ссылке.