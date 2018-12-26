Два десятка спецмашин "ТехРента" выехали на уборку Петрозаводска после снегопада

Организация-подрядчик продолжает начатую с ночи очистку городских улиц от снега, сообщили в администрации Петрозаводска.

По данным ООО "ТехРент", в ликвидации последствий снегопада задействованы два десятка специализированных машин, к ночи их количество будет увеличено.

"В настоящее время производится повторная "оплужка" проезжих частей и обработка их противогололедными материалами. В городе работают три звена комбинированных дорожных машин, грейдер и фронтальные погрузчики", - сказал начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Одновременно с этим продолжается очистка тротуаров, посыпка песком и каменной крошкой остановочных пунктов общественного транспорта, пешеходных переходов и скользких участков.

Согласно метеопрогнозу в ближайшие сутки в Петрозаводске ожидается небольшое похолодание, снегопад ослабнет.