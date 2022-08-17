Два «француза» ночью не поделили перекресток в Петрозаводске (ФОТО)

На Древлянке столкнулись два автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
В столице Карелии 21 августа в 4.05 на пересечении улиц Древлянка и Попова 58-летний водитель автомобиля Renault, поворачивая с улицы Попова на улицу Древлянка, не пропустил другой автомобиль Renault, 36-летний водитель которого находился за рулем без прав.
В результате аварии оба водителя получили различные травмы.
Ранее выяснилось, попавшая в ДТП в центре Петрозаводска, везла больного ребенка.
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