Два «француза» ночью не поделили перекресток в Петрозаводске (ФОТО)

На Древлянке столкнулись два автомобиля, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В столице Карелии 21 августа в 4.05 на пересечении улиц Древлянка и Попова 58-летний водитель автомобиля Renault, поворачивая с улицы Попова на улицу Древлянка, не пропустил другой автомобиль Renault, 36-летний водитель которого находился за рулем без прав.

В результате аварии оба водителя получили различные травмы.

Ранее выяснилось, попавшая в ДТП в центре Петрозаводска, везла больного ребенка.