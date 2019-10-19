Два голодных медведя до сих пор держат в страхе жителей поселка на севере Карелии

Жители Чупы боятся в ночное время выходить на улицу из-за медведей.

В пятницу, 18 октября, застрелили одного из медведей.

Местные жители сообщили "Столице на Онего", что медведь, который был застрелен на севере Карелии, погиб в 40 км от Чупы, а два других еще бродят в окрестностях поселка.

Ранее мы писали, что уже несколько дней приполярный поселок испытывает настоящее нашествие голодных медведей. Их видели и на центральной улице, и у причала, и в районе железнодорожной станции, где находится пасека. Из-за нашествия медведей в Чупе даже пришлось перенести вечер отдыха "От всей души", который планировалось провести в местном доме культуры.