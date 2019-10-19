14:18, 19 Октября 2019
Два голодных медведя до сих пор держат в страхе жителей поселка на севере Карелии
Новости по теме
Загрузка...
Жители Чупы боятся в ночное время выходить на улицу из-за медведей.
В пятницу, 18 октября, застрелили одного из медведей.
Местные жители сообщили "Столице на Онего", что медведь, который был застрелен на севере Карелии, погиб в 40 км от Чупы, а два других еще бродят в окрестностях поселка.
Ранее мы писали, что уже несколько дней приполярный поселок испытывает настоящее нашествие голодных медведей. Их видели и на центральной улице, и у причала, и в районе железнодорожной станции, где находится пасека. Из-за нашествия медведей в Чупе даже пришлось перенести вечер отдыха "От всей души", который планировалось провести в местном доме культуры.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
12.10.2019, 15:16
18.10.2019, 15:23
17.10.2019, 06:40
13.10.2019, 13:38
16.10.2019, 17:43
Аналитика
18.10.2019 11:53
Капитал
Глава Петрозаводска призывает горожан участвовать в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, которые нуждаются в благоустройстве в следующем году в первую очередь.
15.10.2019 12:36
14.10.2019 17:06
10.10.2019 00:18
Чтиво
18.10.2019 10:43
Частная жизнь
Очередная страшная история из жизни "петрозаводского маньяка" прозвучала в Верховном суде Карелии.
18.10.2019 09:48
07.10.2019 13:18
03.10.2019 09:13
Медиа
16.10.2019 20:22
Опрос
Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?
Комментарии