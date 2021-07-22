Два города Карелии попали в десятку популярных мест для отдыха в августе на озерах

Сервис бронирования жилья для отдыха определил, куда можно поехать отдохнуть на озере в августе.
Сакское озеро в Крыму, озеро Селигер в Тверской области, озеро Банное или Яктыку́ль в Башкирии, а также солёные озёра Оренбуржья и в Алтайском крае, озёра в Карелии, Плещеево озеро в Переславле-Залесском и озеро Байкал — самые популярные направления для отдыха на пресноводных водоёмах в августе у россиян.
По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых на озёрах в августе от 2 до 11 ночей и тратят на проживание от 2 до 6 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Соль-Илецке, дороже — в Осташкове.
Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в августе 2021 года.
Десять популярных озёр в августе:
1.Саки — 2 758 руб./ 11 ночей *
2.Осташков — 6 017 руб. / 6 ночей
3.Банное — 4 202 руб. / 4 ночи
4.Соль-Илецк — 1 921 руб./ 7 ночей
5.Петрозаводск — 3 498 руб./ 5 ночей
6.Яровое — 2 866 руб./ 6 ночей
7.Переславль-Залесский — 5 540 руб./ 5 ночей
8.Байкальск — 4 500 руб./ 11 ночей
9.Олонец — 4 901 руб./ 7 ночей
10.Листвянка — 5 000 руб./ 2 ночи
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