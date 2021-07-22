Два города Карелии попали в десятку популярных мест для отдыха в августе на озерах

Сервис бронирования жилья для отдыха определил, куда можно поехать отдохнуть на озере в августе.

Сакское озеро в Крыму, озеро Селигер в Тверской области, озеро Банное или Яктыку́ль в Башкирии, а также солёные озёра Оренбуржья и в Алтайском крае, озёра в Карелии, Плещеево озеро в Переславле-Залесском и озеро Байкал — самые популярные направления для отдыха на пресноводных водоёмах в августе у россиян.

По статистике TVIL.RU, туристы бронируют отдых на озёрах в августе от 2 до 11 ночей и тратят на проживание от 2 до 6 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Соль-Илецке, дороже — в Осташкове.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами в августе 2021 года.

Десять популярных озёр в августе:

1.Саки — 2 758 руб./ 11 ночей *

2.Осташков — 6 017 руб. / 6 ночей

3.Банное — 4 202 руб. / 4 ночи

4.Соль-Илецк — 1 921 руб./ 7 ночей

5.Петрозаводск — 3 498 руб./ 5 ночей

6.Яровое — 2 866 руб./ 6 ночей

7.Переславль-Залесский — 5 540 руб./ 5 ночей

8.Байкальск — 4 500 руб./ 11 ночей

9.Олонец — 4 901 руб./ 7 ночей

10.Листвянка — 5 000 руб./ 2 ночи