Реклама

Квартиру в Петрозаводске снова можно купить без первого взноса
02.03.2023 16:36
Пять ресторанов из Петрозаводска вошли в число лучших в России
02.03.2023 16:29
Участника драки на дискотеке ищет полиция Петрозаводска (ВИДЕО)
02.03.2023 13:32
Игры с «Фонтанами»
02.03.2023 13:45

Два грузовика столкнулись на федеральной трассе в Карелии — есть пострадавший

Новости. Происшествия
09:59, 03 Марта 2023
фото: © РИА Новости / Игорь Онучин

Новости партнеров

ДТП с двумя большегрузами произошло утром 2 марта в Сегежском районе Карелии.

Как «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе МЧС Карелии, 2 марта, в 07.02, на федеральной автодороге «Подъезд к Сегеже» не поделили дорогу два грузовых автомобиля.

На месте происшествия работали четыре спасателя и автоцистерна. По информации регионального МЧС, в дорожной аварии пострадал один человек.

Эти данные нам не подтвердили в Госавтоинспекции Карелии. По сведениям дорожной полиции, ни одного ДТП в Сегежском районе 2 марта не было. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.02.2023, 07:15
На Земле бушует мощнейшая в 2023 году магнитная буря
26.02.2023, 00:10
Психолог назвал три признака, когда вашей дружбе пришел конец
26.02.2023, 08:59
РЖД сокращает глубину продажи билетов на популярные курорты
02.03.2023, 00:10
Сейсмолог предсказал мегаземлетрясение в марте
01.03.2023, 16:02
Изменились правила проезда круговых перекрестков
27.02.2023, 00:10
Врач назвал идеальное время, когда нужно ложиться спать

Аналитика

Сегодня 09:03
Тема недели
Три миллиона за страдания
За что экс-руководитель Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко, признанный судом невиновным в гибели 14 детей на Сямозере, потребовал от Минфина РФ 12 млн рублей компенсации.
Игры с «Фонтанами»
02.03.2023 13:45
Как депутат Гоголева отсудила деньги у депутата Изюмова
28.02.2023 15:24
Не музейные ценности
28.02.2023 10:45
«Единая Россия» в Карелии дала старт предварительному голосованию
28.02.2023 09:52
Стандарты — дилерские, цены — доступные
27.02.2023 09:00
Экономика достоверных фактов и честных слов
22.02.2023 15:06
Дома Захаровых больше нет
20.02.2023 11:51
Вся аналитика

Чтиво

27.02.2023 14:49
Без политики
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
Экологическая активистка из Петрозаводска Анастасия Валова рассказала «Столице на Онего», почему она борется с мусором.
С любовью к жизни и природе
27.02.2023 12:49
«Загадочная русалка» из Петрозаводска на шоу парикмахеров: «За известностью я не гоняюсь»
23.02.2023 15:27
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.