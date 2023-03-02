Два грузовика столкнулись на федеральной трассе в Карелии — есть пострадавший

ДТП с двумя большегрузами произошло утром 2 марта в Сегежском районе Карелии.

Как «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе МЧС Карелии, 2 марта, в 07.02, на федеральной автодороге «Подъезд к Сегеже» не поделили дорогу два грузовых автомобиля.



На месте происшествия работали четыре спасателя и автоцистерна. По информации регионального МЧС, в дорожной аварии пострадал один человек.



Эти данные нам не подтвердили в Госавтоинспекции Карелии. По сведениям дорожной полиции, ни одного ДТП в Сегежском районе 2 марта не было.