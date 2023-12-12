Два густонаселенных района Петрозаводска остались без электричества

Частичное отключение электроэнергии произошло на Древлянке и Перевалке.
В 15.50 в двух густонаселенных районах карельской столице, на Древлянке и Перевалке, произошло отключение электричества. Об этом сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
Причиной отключения стало устранение повреждения на электросетях.
Как стало известно «Столице на Онего», аварию ориентировочно устранят в течении 4 часов.
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