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Новости. Экономика
08:50, 22 Января 2019
фото: Два здания детского сада "Апельсин" на 150 мест каждый в жилом комплексе "Скандинавия"

Два карельских проекта внесены в Реестр экономически эффективной проектной документации повторного применения

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В 2016 году Карелию посетила делегация Российского Союза Строителей во главе с Президентом Союза Владимиром Яковлевым.

В деловую программу входило посещение ряда объектов, в том числе недавно построенного компанией "КСМ" и на тот момент уже действующего детского сада "Апельсин" на Древлянке. После экскурсии Владимир Анатольевич отметил, что такие современные, комфортные детские сады должны строиться по всей России, а сам проект необходимо включить в единый Реестр проектов повторного применения. Не всем было понятно, о каком реестре идёт речь. В том году он только-только был создан и начал наполняться. Сегодня в него включены сотни различных проектов.


Детский сад "Карамельки" на 300 мест на улице Боровой

Что же это за Реестр? В том случае, если однажды реализованный проект строительства удовлетворяет определённому набору требований, разработанных нормативно-техническим советом при Министерстве строительства РФ, он может быть внесён в Реестр экономически эффективной проектной документации повторного применения. Такие проекты рекомендованы для тиражирования по всей стране. Это, конечно, касается в первую очередь, объектов, строительство которых ведётся за счёт федерального или регионального бюджетов. Такое повторное использование экономит бюджетные деньги, поскольку из финансирования выпадает стадия разработки проекта. Кроме того, позволяет использовать уже готовые, показавшие свою эффективность технологии и проектные решения. Особенно выгодно такое многократное использование проектной документации при строительстве типовых объектов, таких как школы, детские сады, спортивные комплексы, социальное жильё, медучреждения, спортивные объекты и т.д. Вносить некоторые изменения в документацию повторного применения не запрещено, если в результате этого не будут затрагиваться конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства. Например, такие изменения могут потребоваться для "привязки" проектной документации к конкретному земельному участку.


Детский сад на 300 мест в микрорайоне Древлянка-7

В 2018 году Реестр пополнили два карельских проекта: детский сад на 150 мест и детский сад на 300 мест. С 2014 года в Петрозаводске уже построены четыре таких детских сада. Два из них, детский сад "Апельсин" на 150 мест в жилом комплексе "Скандинавия" на Древлянке и "Карамельки" на 300 мест на улице Боровой уже успешно работают. Ещё два, также на 150 и 300 мест введены в эксплуатацию, их открытие планируется в текущем году. Все детские сады построены компанией "КСМ". Проектная документация разработана проектной организацией "Инженерный центр "Штрих" совместно со специалистами технической службы "КСМ".

Возможно, в ближайшие годы в разных городах России появятся детские сады, построенные по карельским проектам.

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