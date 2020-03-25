Два "космических" врача, одетые в специальные костюмы, проверили, что болит у депутата

Депутат Заксобрания Карелии Алексей Исаев проверил на себе работу поликлиники при первичном обращении с насморком.

Депутат Заксобрания Карелии Алексей Исаев, немного приболев, сходил в поликлинику, и проверил на себе, как работают врачи при первичном обращении граждан с признаками инфекции. Рассказ Исаева опубликовали в официальном паблике Заксобрания Карелии.

"Так получилось, что проверил на себе работу поликлиники при первичном обращении. Немного приболел, горло, насморк, общая слабость (без температуры), в общем как у многих сейчас, - рассказал Исаев. - Приписан к поликлинике № 2 г. Петрозаводска, куда и поехал утром.

На входе два дежурных медика проверяют температуру и контролируют, чтобы каждый обработал себе руки спец. раствором и одновременно отвечают на возникающие вопросы. Все очень быстро, почти без остановок, несмотря на большое количество народа. Взял электронный номерок в регистратуру, передо мной было человек 10.

Не успел открыть телефон, как меня пригласили. Дали карту, направление, указали в какую дверь идти (на первичный осмотр два входа, для больных и здоровых, один охраняется службой безопасности, наверное, чтобы случайные люди не прошли). Показал охраннику направление, прошел до кабинета дежурного врача. Передо мной в очереди один человек. Через некоторое время, за которое успел прочитать последние новости, меня пригласили.

В кабинете, два "космических" врача одетые в специальные костюмы (от селфи отказались, жаль), проверили, что у меня болит и не болит, очевидно все, что необходимо по действующему протоколу первичного осмотра.

...Выписали больничный и рецепты. Время со входа в поликлинику до выхода составило 30 минут.

Итог, все очень быстро, не страшно, нет контактов с другими больными, очень профессионально работали дежурные врачи (каб. 112). Мне кажется система работает. Спасибо вам добрые люди!"».