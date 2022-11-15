Два крупных промышленных предприятия Карелии зовут рабочих на зарплаты около 50 тыс. рублей

Вакантные рабочие места открыты на целлюлозном заводе в Питкяранте и дробильно-сортировочном заводе в Сортавале.

Об этом рассказали в эфире телеканала «Сампо ТВ30» руководители предприятий.

По словам директора Сортавальского дробильно-сортировочного завода Александра Савушкина, предприятию требуются водители БелАЗов, дробильщики, грохотовщики, электрогазосварщики. Имеется 35 свободных вакансий, средняя зарплата составляет от 57 тыс. рублей.

Первый заместитель генерального директора ООО «РК-Гранд» (владельца целлюлозного завода в Питкяранте) Анна Горковенко сообщила, что средняя зарплата для рабочих специальностей составляет 47 тыс. рублей. На предприятие требуется высококвалифицированный технический персонал, а также электромонтеры, слесари — ремонтники. Компания помогает работникам с переездом из других районов Карелии.