Два автомобиля жестко столкнулись на аварийном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

На перекрестке улиц Чапаева и Ватутина в столице Карелии накануне вечером столкнулись два легковых автомобиля.

Авария с участием легковых автомобилей ВАЗ-2107 и Renault Sandero произошла накануне около 21 часа на улице Чапаева, в районе пересечения с улицей Ватутина, сообщает портал ДТП ПТЗ.

По информации портала ДТП ПТЗ, легковые автомобили двигались по улице Чапаева во встречных направлениях.

ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда ВАЗ-2107 совершал левый поворот на улицу Ватутина (или маневр разворота), а иномарка двигалась в прямом направлении.

От столкновения автомобили развернуло на проезжей части и отбросило на угол перекрёстка. Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.