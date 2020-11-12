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Два автомобиля жестко столкнулись на аварийном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
08:20, 13 Ноября 2020
фото: ДТП ПТЗ
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На перекрестке улиц Чапаева и Ватутина в столице Карелии накануне вечером столкнулись два легковых автомобиля.

Авария с участием легковых автомобилей ВАЗ-2107 и Renault Sandero произошла накануне около 21 часа на улице Чапаева, в районе пересечения с улицей Ватутина, сообщает портал ДТП ПТЗ.

По информации портала ДТП ПТЗ, легковые автомобили двигались по улице Чапаева во встречных направлениях.

ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда ВАЗ-2107 совершал левый поворот на улицу Ватутина (или маневр разворота), а иномарка двигалась в прямом направлении.

От столкновения автомобили развернуло на проезжей части и отбросило на угол перекрёстка. Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

 

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