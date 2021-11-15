Два легковых автомобиля выбросило на встречную полосу после ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Один из участников ДТП выезжал с улицы Московская на набережную Варкауса, совершая левый поворот. В это же время второй автомобиль двигался по набережной Варкауса в сторону центра, в прямом направлении.

От столкновения автомобили отбросило на полосу встречного движения.

Видеокамеры социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» и проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.