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Два легковых автомобиля выбросило на встречную полосу после ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:07, 08 Декабря 2021
фото: кадр из видео

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ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Петрозаводске на пересечении набережной Варкауса и улицы Московская.

Об этом сообщает сайт dtpptz.

Один из участников ДТП выезжал с улицы Московская на набережную Варкауса, совершая левый поворот. В это же время второй автомобиль двигался по набережной Варкауса в сторону центра, в прямом направлении.

От столкновения автомобили отбросило на полосу встречного движения.

Видеокамеры социального проекта «Мой дом» компании «Ситилинк» и проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.

 

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Комментарии

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Саныч
2021-12-08 10:52:56
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Валентин_Генрихович Либерзон
2021-12-08 09:45:26
на знаки никто не смотрит?
asusls
2021-12-08 09:35:16
Один на знаки не смотрит, другой надеется на дурака.
Д.Ю
2021-12-08 09:16:55
Направление главной дороги там изменилось. Кто-то не смотрит на знаки. Этого и следовало ожидать.
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