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Два лесных пожара произошло на территории одного из районов Карелии

Новости. Происшествия
14:12, 18 Мая 2020
фото: © ТАСС/Зорикто Дагбаев
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Пожары произошли в Пудожском районе с 11 по 17 мая.

За указанный период произошло шесть пожаров, сообщается в паблике "Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому район".

На территории лесопарковой зоны Пяльмского лесничества сгорел лес и свалка на площади 0,15 га. Существовала угроза перехода пожара на линии электропередач.

Еще один лесной пожар произошел между деревней Кашино и поселком Бочилово. Площадь горения – 15 тысяч кв м.

Два пожара произошло в Пудоже. Причиной могли стать искры и горящие частицы из дымовых труб котельных №8 и №12, расположенных по улице Пионерской.

Ранее сообщалось, что сразу шесть лесных пожаров произошло в республике в майские праздники.

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