Два молодых пациента сбежали из психбольницы в Карелии

В Карелии объявлены в розыск двое пациентов, сбежавших из медучреждения в Матросах, сообщили в МВД республики.

В полиции Пряжинского района устанавливается местонахождение граждан, самовольно покинувших медицинское учреждение в поселке Матросы.

Приметы разыскиваемых:

Никита С. 1999 года рождения. Житель города Сортавала.

Приметы: рост 171 см., худощавого телосложения, стрижка короткая, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в футболку черного цвета, шорты, тапки резиновые черные.

Сергей К. 2002 года рождения. Житель Петрозаводска.

Приметы: рост 178 см., худощавого телосложения, стрижка короткая, темный цвет волос, глаза карие. На предплечье руки след (ожоги) от выведенной татуировки. Был одет в водолазку темно-зеленого цвета, бриджи, тапки из джинсовой ткани.

Всех, имеющих какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефонам: 8906 207 75 88, 8814 56 329 60, 8814 56 312 39.