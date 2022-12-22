Два молодых жителя Петрозаводска пострадали в ДТП с грузовиком

В четверг, 22 декабря, в конце Лесного проспекта в Петрозаводске водитель иномарки врезался в стоящий грузовик, пострадали двое.

В минувший четверг, 22 декабря, в 17.30 у дома №49 по Лесному проспекту произошла авария.



По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 26-летний водитель автомобиля Nissan врезался в стоящий грузовой автомобиль Volvo с прицепом.



В ДТП травмирован водитель Nissan и его 19-летняя пассажирка. Проводится проверка, обстоятельства выясняются.