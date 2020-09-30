Два новых светофора за 3 млн рублей установят в Петрозаводске

Новые светофоры появятся вблизи образовательных учреждений на Древлянке и в центре города, сообщили в администрации Петрозаводска.

В карельской столице продолжается создание безопасных условий для пешеходов. Особое внимание уделяется участкам вблизи образовательных организаций. В данный момент в Центре и на Древлянке монтируют два новых светофорных объекта.

Первый установят на пересечении проспекта Карла Маркса с Пушкинской и Фаддеевской улицами. От петрозаводчан в Администрацию неоднократно поступали обращения о необходимости оборудовать переход светофором. Рядом находится детский сад, центр города является местом прогулок жителей и гостей карельской столицы, а также разнообразных торжественных мероприятий. Установка светофорного объекта взамен нерегулируемого пешеходного перехода призвана повысить уровень безопасности на участке. Большую часть оборудования уже смонтировали.

Второй объект появится на пересечении улицы Древлянка и Берёзовой аллеи. Переход оборудуют светофором с пешеходным вызывным устройством. Вблизи находится большое количество дошкольных учреждений (детские сады №№ 108, 112, 116, 117), а также лицеи – Академический и № 1.



Светофоры по муниципальному контракту устанавливает ООО "Онего-Дорзнак". Работы в рамках реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения госпрограммы "Развитие транспортной системы" планируют завершить в октябре. Средства в размере 3,1 млн рублей выделены из регионального бюджета.