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Два оперативника Управления ФСБ по Карелии дали показания в суде по делу хозяина торгового центра «Ягуар»

Новости. Общество
06:40, 17 Декабря 2021
фото: © Меркова Ирина / «Столица на Онего»

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По делу обвиняемого в даче взятки хозяина торгового центра «Ягуар» Гусейна Мамедова суд допросил двух оперативников УФСБ по Карелии, на очереди главный свидетель – бывший заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов.

В Петрозаводском городском суде под председательством Марины Носовой 15 декабря состоялось второе заседание по резонансному уголовному делу предпринимателя Гусейна Мамедова, 1966 года рождения.

Напомним, что являющегося одним из совладельцев торговых центров «Ягуар» и «Главный» в Петрозаводске Гусейна Мамедова республиканский Следком обвиняет в даче 200-тысячной взятки наличными бывшему заместителю мэра Петрозаводска Евгению Перову, который деньги не взял.

Как во время предварительного следствия, так и на первом заседании суда 21 ноября, Гусейн Мамедов полностью признал свою вину и заявил, что раскаивается.

Как стало известно нашему изданию, 15 декабря в суде были допрошены два оперативных сотрудника УФСБ по Карелии. Они рассказали, каким образом осуществлялось оперативное сопровождение факта дачи Мамедовым денег Перову. На этом недолгое заседание суда закончилось. Продолжение процесса запланировано на 21 декабря.

По имеющейся информации, суду осталось допросить еще 6 свидетелей, в их числе, родственник и знакомые подсудимого, а также главный свидетель со стороны обвинения Евгений Перов, который в настоящее время руководит МФЦ Карелии.

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