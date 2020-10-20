Два пассажира пострадали в ДТП на трассе в Карелии

Водитель не справился с управлением автомобиля на федеральной трассе А-119 "Вологда-Медвежьегорск" в Пудожском районе, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В минувший вторник, 20 октября, в 20:05 на 483 км + 600 м федеральной автодороги А-119 "Вологда-Медвежьегорск" 36-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и совершил съезд в кювет.

В результате ДТП травмы получили два пассажира – мужчины 31 и 36 лет. Обоим оказана медицинская помощь.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, автобус с пассажирами упал в кювет на севере Карелии.