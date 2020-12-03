Два пациента скончались от коронавируса в Карелии

В Карелии пандемия коронавируса унесла жизни еще двух пациентов.

В республике подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб правительства Карелии по борьбе с COVID-19.

В монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончалась жительница Петрозаводска 1959 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался петрозаводчанин 1941 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии от коронавируса в республике скончались 110 человек.

По данным на четвертое декабря, в Карелии поставлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19 : 473 инфицированных за сутки.