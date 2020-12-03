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Новый рекорд по числу заболевших COVID-19 поставлен в Карелии: 473 инфицированных за сутки

Новости. Общество
08:59, 04 Декабря 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом сообщил о 473 заболевших COVID-19 за сутки.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 473 человек. Из этого числа заболевших – 452 человека, из них 77 имеют симптомы средней тяжести, 14 – в тяжелом и 2 – в крайне тяжелом состоянии. Подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 183 человека, в Пряжинском районе – 2 человека (поселок Кутижма, село Святозеро), в Сегежском районе – 11 человек (Сегежа – 7, поселок Валдай – 3, поселок Пертозеро – 1), в Кондопожском районе – 9 человек (Кондопога – 8, поселок Гирвас – 1), в Прионежском районе –13 человек (поселок Ладва – 9, поселок Деревянка – 1, поселок Новая Вилга – 1, поселок Шуя – 1, село Деревянное – 1), в Костомукше – 120 человек, Олонецком районе – 8 человек (Олонец – 5, село Видлица – 3), в Суоярвском районе – 10 человек (поселок Поросозеро), в Кемском районе – 12 человек (Кемь – 11, поселок Кривой Порог – 1), в Питкярантском районе – 26 человек (Питкяранта – 17, поселок Импилахти – 2, деревня Янис – 1, поселок Ляскеля – 2, деревня Рауталахти – 2, поселок Харлу – 2), в Муезерском районе – 5 человек (Муезерский – 3, поселок Ледмозеро – 2), в Медвежьегорском районе – 13 человек (Медвежьегорск – 10, село Великая Губа – 2, поселок Пиндуши – 1), в Пудожском районе – 46 человек (Пудож – 30, поселок Кривцы – 2, деревня Авдеево – 1, деревня Каршево -1, деревня Гакугса – 1, поселок Подпорожье – 6, поселок Бочилово – 1, деревня Пяльма – 2, поселок Пудожгорский – 1), в Сортавале – 5 человек, в Беломорском районе – 10 человек (Беломорск – 5, село Нюхча – 2, поселок Пушной – 2, село Сумский Посад – 1).

Выздоровели еще 428 человек: в Петрозаводске - 325, в Пудожском районе –10, в Кемском районе – 3, в Прионежском районе – 18, в Сегежском районе –20, в Костомукше – 31, в Муезерском районе – 1, в Беломорском районе –13, в Пряжинском районе – 3,в Лоухском районе – 1, в Суоярвском районе – 3.

По информации оперштаба, число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2681 случай на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1618,8 случая, по Северо-Западу – 2182,5.

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Комментарии

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Андрей Баранов
2020-12-04 09:20:30
вчера было 16933. сегодня 17466. КАК ? Как получилось за сутки 473 ?
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