Два пенсионера пострадали в столкновении автопоезда и легковушки в Карелии

Грузовик с прицепом врезался в седан на федеральной трассе в Лахденпохском районе Карелии, сообщили в ГИБДД Карелии.

Накануне около 12:30 на 155 километре федеральной автодороги А-121 «Сортавала» столкнулись грузовой и легковой автомобили.



По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, водитель грузового автомобиля MAN в составе с прицепом «НЕФАЗ» врезался в ехавшую впереди Toyota Avensis.



В результате происшествия пострадали два человека — 71-летний водитель легковушки и его 70-летняя пассажирка.