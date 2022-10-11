Два пешехода погибли в Карелии в авариях, которые сами же спровоцировали

В Госавтоинспекции Карелии привели статистику по пешеходам, пострадавшим в авариях.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в начала 2022 года на дорогах республики пострадали 27 пешеходов в авариях, ими же спровоцированных. Двое пешеходов погибли.

Так, в Кондопоге автоинспекторы остановили 52-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Напомним — по информации ГИБДД в одном только Сегежском районе Карелии к ответственности с начала года привлекли более 100 пешеходов-нарушителей.