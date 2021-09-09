Два пьяных гражданина Финляндии попались на выносе алкоголя из магазина в Сортавале

Росгвардия в городе на юге Карелии задержала двух граждан сопредельного государства за вынос алкоголя из сетевого магазина.

Как сообщили в Управлении Росгвардии, в Сортавале в пятницу, 10 сентября в десять вечера двое пьяных посетителей сетевого магазина повели себя странно: один спрятал в рукав бутылку алкоголя и вышел на улицу, второй остался в торговом зале – через некоторое время товарищ вернулся за ним, где и был задержан.

Выяснилось, что оба нарушителя – граждане сопредельного государства.

Также житель Сортавалы в ночь на 10 сентября обманул продавца круглосуточного охраняемого магазина. Он попросил сигарет, а когда продавец отвернулась взять пачку, схватил бутылку водки и убежал. Приехавшая на сигнал тревоги группа задержания поймала подозреваемого неподалёку во дворах.