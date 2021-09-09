890x80
Реклама
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
10.09.2021 14:04
Кондопожский район по праву может называться одним из самых прогрессивных в республике (ВИДЕО)
09.09.2021 16:47
На выборах начался прием заявлений о голосовании на дому (ВИДЕО)
09.09.2021 14:42
Жители Олонецкого района устраивают уникальные праздники, чтобы познакомить гостей с карельской культурой (ВИДЕО)
09.09.2021 11:05
Настало время принимать решения в пользу места, которое мы называем домом (ВИДЕО)
09.09.2021 08:30
Участковые избирательные комиссии начали работу в Карелии
08.09.2021 22:23
Глава Пенсионного фонда в Карелии проконсультирует пенсионеров по телефону 2
10.09.2021 18:20
Экс-депутат парламента Карелии Сергей Пирожников принял участие в откровенном шоу свиданий на ТНТ 2
10.09.2021 16:07
Законопроект о пожизненном сроке для педофилов внесен в Госдуму 2
10.09.2021 20:30

Два пьяных гражданина Финляндии попались на выносе алкоголя из магазина в Сортавале

Новости. Происшествия
10:14, 11 Сентября 2021
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Новости партнеров

Росгвардия в городе на юге Карелии задержала двух граждан сопредельного государства за вынос алкоголя из сетевого магазина.

Как сообщили в Управлении Росгвардии, в Сортавале в пятницу, 10 сентября в десять вечера двое пьяных посетителей сетевого магазина повели себя странно: один спрятал в рукав бутылку алкоголя и вышел на улицу, второй остался в торговом зале – через некоторое время товарищ вернулся за ним, где и был задержан.

Выяснилось, что оба нарушителя – граждане сопредельного государства.

Также житель Сортавалы в ночь на 10 сентября обманул продавца круглосуточного охраняемого магазина. Он попросил сигарет, а когда продавец отвернулась взять пачку, схватил бутылку водки и убежал. Приехавшая на сигнал тревоги группа задержания  поймала подозреваемого неподалёку во дворах.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2021-09-11 12:19:41
Оффу в детстве не давали мороженое в бумажных стаканчиках, чтобы не обляпался. С тех пор у него бзик на этой почве.
Off
2021-09-11 10:51:32
Жалко , что они бумажные стаканчики не захватили.. иначе росгвардейцы бы разбежались , куда глаза глядят. :)
однозначно
2021-09-11 10:45:32
А вот в соседней финляндии с таким же климатом... :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
07.09.2021, 18:15
В Петрозаводске начинается отопительный сезон
07.09.2021, 06:40
В Карелии губернаторский канал покажет «боевик» про Парфенчикова (ВИДЕО 18+)
06.09.2021, 11:33
Глава Минстроя Карелии прокомментировал досрочное начало отопительного сезона
05.09.2021, 11:42
Жители Карелии требуют включить отопление
07.09.2021, 08:20
Гриб-мутант обнаружен в Карелии (ФОТО)

Чтиво

07.09.2021 17:10
Кофе со сливками
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
Новый пластический хирург клиники «Кивач» Арутюн Зиалян — о ринопластике без травм, тонких талиях без удаления ребер, природной асимметрии и липосакции у мужчин.
Деньги из камня 1
07.09.2021 08:57
Гостиница Пийпун Пиха в Сортавала — обзор, цены, отзывы
06.09.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»