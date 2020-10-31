Два пьяных водителя остановлены в районах Карелии - их ждет суд

Нарушители из Пряжинского и Медвежьегорского районов ожидают решение суда, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 31 октября, в поселке Новые Пески Пряжинского района вечером инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем "ВАЗ" пьяного 51-летнего водителя. Автомобиль был отправлен на специализированную стоянку.

В этот же день в поселке Повенец Медвежьегорского района инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем "Ока" пьяного 43-летнего местного жителя.

Водители - нарушители дожидаются судебного решения.