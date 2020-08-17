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Два подростка устроили в поселке Карелии ДТП с пострадавшими

Новости. Происшествия
09:33, 18 Августа 2020
фото: © ГИБДД Карелии
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В Муезерском районе подросток на мопеде пострадал при столкновении с автомобилем "ГАЗ" под управлением второго несовершеннолетнего водителя, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 17 августа, в 17.10 в районе дома №9 по улице Школьной посёлка Волома 15-летний подросток, управляя мопедом, не имея водительских прав, совершил столкновение с автомобилем "ГАЗ", которым также управлял несовершеннолетний, не имеющий права управления транспортными средствами.

В результате ДТП водитель мопеда получил травмы, ему оказана медицинская помощь. Автоинспекторы проводят проверку по факту ДТП, выясняют обстоятельства.

В ГИБДД напоминают, что управлять мопедом могут только лица с 16 лет, имея водительское удостоверение категории "М". Для управления легковым автомобилем необходимо достичь 18-летнего возраста и получить водительское удостоверение категории "В".

За управление транспортным средством водителем, не имеющим права на управление транспортным средством, законом предусмотрен штраф в размере от 5 до 1,5 тыс. рублей. Автовладельцам следует помнить, что за передачу управления транспортным средством также предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

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Комментарии

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кир
2020-08-18 10:00:04
Издеваются со штрафами. Это не штраф.
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