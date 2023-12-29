Два поселка на юге Карели остались без воды

В двух поселках на юге Карелии из-за сильных морозов отключили водоснабжение.

Об отключении водоснабжения в Лахденпохском районе сообщила местная единая дежурно-диспетчерская служба.



Так, по информации ЕДДС, в связи с сильными морозами в двух поселках — Ласанен и Куликово — вновь произошло отключение водоснабжения.



Аварийные работы ведутся, уточнили власти Лахденпохского района.

Ранее мы писали о проблемах с водоснабжением и электричеством в поселках Лахденпохского района.