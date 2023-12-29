В поселках Лахденпохского района обнаружили проблемы с электричеством и водоснабжением

Все котельные в районе работают в штатном режиме.

Как в личном профиле сообщила глава администрации Лахденпохского района Карелии Оксана Жесткова, в поселке Куянсуо отсутствует электроснабжение. Ремонтная бригада ЗКЭС работает на месте.

Кроме того, поступили жалобы по электричеству в поселке Сорола — передано диспетчеру ПСК.

В поселке Ласанен обнаружили проблемы с центральным водоснабжением. Бригада приступила к ликвидации аварии.

От жителей поселка Вялимяки поступила жалоба по воде — передано ремонтной бригаде.

«Все котельные в районе работают в штатном режиме.

Напоминаю телефон ЕДДС района

8 921 524-94-11 круглосуточно», — написала Оксана Жесткова.