В поселках Лахденпохского района обнаружили проблемы с электричеством и водоснабжением

Все котельные в районе работают в штатном режиме.
Как в личном профиле сообщила глава администрации Лахденпохского района Карелии Оксана Жесткова, в поселке Куянсуо отсутствует электроснабжение. Ремонтная бригада ЗКЭС работает на месте.
Кроме того, поступили жалобы по электричеству в поселке Сорола — передано диспетчеру ПСК.
В поселке Ласанен обнаружили проблемы с центральным водоснабжением. Бригада приступила к ликвидации аварии.
От жителей поселка Вялимяки поступила жалоба по воде — передано ремонтной бригаде.
«Все котельные в районе работают в штатном режиме.
Напоминаю телефон ЕДДС района
8 921 524-94-11 круглосуточно», — написала Оксана Жесткова.
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