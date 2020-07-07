Два приюта для животных в Карелии получили гранты Парфенчикова

Минприроды Карелии сообщило, кто стал получателем губернаторских грантов в республике.

В числе получателей грантов - два карельских приюта для животных.

Проект "Новый старый дом: комплексная модернизация первого в Карелии районного приюта для собак и кошек (г. Суоярви)" Карельской региональной общественной организации защиты животных "Компаньон" оказался в числе победителей. Приют получит субсидию в размере 448 615 рублей.

Проект "Гуманность и ответственность: программа профилактики бездомных животных" Карельской региональной общественной организации защиты животных "Первый приют" также получит 289 982 рублей.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".