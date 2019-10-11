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Новости. Общество
14:34, 11 Октября 2019
фото: © pixabay.com / Pavlofox

Два района Петрозаводска останутся без света на следующей неделе

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На нескольких улицах в Соломенном и на Птицефабрике временно отключат электричество, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Во вторник, 15 октября, с 10.00 до 15.00 планируется отключение электроэнергии на Горной и Ботанической улицах, с 12.00 до 15.00 – в районе Птицефабрика.

17 октября с 10.00 до 15.00 временные неудобства коснутся потребителей на Садовой, Горной, Ботанической и Приозерной улицах, на Ялгубском шоссе, а также в Чапаевском, Лесозаводском, Луговом и Скалистом переулках.

18 октября с 10.00 до 15.00 отключение планируется на Лесопильной, Прибрежной, Пролетарской и улице Пришвина.

Отключение электроэнергии будет осуществляться в связи с производством работ на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих АО "Прионежская сетевая компания".

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Комментарии

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новый
2019-10-11 16:08:15
Тамошняя куркулятина постоянно то опоры, то проводку меняет. Пора уже привыкнуть и не обращать внимание. Это исключительно ихние проблемы.
zanoza
2019-10-11 14:57:51
И снова в Соломенном отключение от эл.энергии, за что им такое наказание?
кир
2019-10-11 15:29:07
zanoza, надо изгнать нечистую силу из тамошней церкви. :)
zanoza
2019-10-11 15:52:53
кир, надо изгнать всю нечистую силу и не только из церкви , но и из других мест, где она так сильно расплодилась :)
кир
2019-10-11 17:49:31
zanoza, согласен. То-то думаю, что то ли попы не дорабатывают, то ли власть, вышедшая из простого народа, "дети семьи трудовой".
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