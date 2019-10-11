Два района Петрозаводска останутся без света на следующей неделе

На нескольких улицах в Соломенном и на Птицефабрике временно отключат электричество, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Во вторник, 15 октября, с 10.00 до 15.00 планируется отключение электроэнергии на Горной и Ботанической улицах, с 12.00 до 15.00 – в районе Птицефабрика.

17 октября с 10.00 до 15.00 временные неудобства коснутся потребителей на Садовой, Горной, Ботанической и Приозерной улицах, на Ялгубском шоссе, а также в Чапаевском, Лесозаводском, Луговом и Скалистом переулках.

18 октября с 10.00 до 15.00 отключение планируется на Лесопильной, Прибрежной, Пролетарской и улице Пришвина.

Отключение электроэнергии будет осуществляться в связи с производством работ на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих АО "Прионежская сетевая компания".