Два района Петрозаводска останутся без света

Временное прекращение электроснабжения затронет Зимник и Среднюю деревню, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Ограничение подачи электричества запланировано на период с 10.00 до 16.30 в пятницу, 23 августа.

Отключение будет осуществляться в связи с производством плановых работ на объектах электросетевого хозяйства, принадлежащих АО "Прионежская сетевая компания".