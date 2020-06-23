Два района Петрозаводска временно останутся без электричества

Неудобства связаны с работами на объектах электросетевого хозяйства, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В четверг, 25 июня, с 10.00 до 16.00 планируется отключение электроэнергии в Соломенном: на улицах Лесопильная, Садовая, Пришвина, Прибрежная и Пролетарская (в том числе в здании МДОУ "Детский сад № 80"), в переулках Крылова, Скалистый, Койкозерский и Островского.

Также 26 июня с 10.00 до 16.00 будет отключено электроснабжение в Тепличном – на улицах Парниковая, Тепличная и Огородная.

Неудобства коснутся потребителей АО "Прионежская сетевая компания".

Ранее сообщалось, что в связи с проведением неотложных ремонтных работ в электрических сетях с 22 по 26 июня в районах Карелии возможны кратковременные перерывы в энергоснабжении.