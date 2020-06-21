Прионежская сетевая компания предупреждает потребителей о возможных отключениях электроэнергии

В связи с проведением неотложных ремонтных работ в электрических сетях с 22 по 26 июня в районах Карелии возможны кратковременные перерывы в энергоснабжении.

Энергетики просят население отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Отключения возможны:

Кондопожский муниципальный район:

- 22 июня с 10.00 до 14.00. Деревня Ватнаволок.

- 23 июня с 10.00 до 15.00. Город Кондопога: улица Сосновая.

- 26 июня с 9.00 до 14.00 часов. Город Кондопога: Городской спортивный комплекс, здание ветеринарной лечебницы.

- 30 июня с 9.00 до 11.00. Деревня Верхняя Илемсельга.

Сортавальский муниципальный район:

- 22 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Ланденкюля (частично).

- С 29 июня с 10.00 до 30 июня до 9.00. Поселок Вяртсиля: улицы Мира, Карельская, Пограничная, Больничная (здание метеостанции).

Муезерский муниципальный район:

- 22 и 23 июня с 13.00 до 17.00. Поселок Суккозеро.

Петрозаводский городской округ:

- 22 июня с 10.00 до 16.00. Город Петрозаводск: улицы Кирова (дома 23, 25), Еремеева (дома 40, 42, 44), Малая Слободская (дома 39, 41).

Кемский муниципальный район:

- 22 июня с 13.00 до 17.00. Город Кемь: улица Лесная (здание магазина).

- 23 июня с 12.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: водозабор, здание фильтровальной станции, цифровое телевидение.

- 23 июня с 13.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Ломоносова, Речная, Пионерская, Чапаева, Северная, Малышева, Вицупа, Советская, Комсомольская, Красноармейская (здания музея, клуба, собор).

- 25 июня с 15.00 до 17.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Пионерская, Северная, Железнодорожная, Юбилейная (дома 1, 1-А, 3-А), Новая Лесная, Комсомольская, Молодежная (здания почты и хлораторной станции).

- 25 июня с 10.00 до 16.00. Деревня Старая Кузема: улицы Дачная, Приморская.

- 25 июня с 13.00 до 15.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 15-А, 15-Б), здание школы.

- 26 июня с 8.30 до 12.00. Город Кемь: улицы Подужемская, Поморская (здания Авиапредприятия, Аэрологической станции, Ветеринарной лечебницы).

Лоухский муниципальный район:

- 25 июня с 14.00 до 16.00. Поселок Лоухи: Лоухская ЦРБ.

- 25 и 26 июня с 11.00 до 17.00. Поселок Чкаловский: урочище Кереть.

Олонецкий национальный район:

- 22, 23, 25 и 26 июня с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 1, 1-А, 2, 3, 16, здание ГИБДД), Пролетарская (дома 1-15, здание Дома престарелых), Титова (дома 1 – 20), Буденного (дома 1, 18, 19), улица Карла Либкнехта (дома 1 – 19), Железнодорожная, Станция Олонец, Майская, Коммунальная, Привокзальная, Студитова, переулок Железнодорожный (дома 3 – 8).

Калевальский национальный район:

- 22 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Боровой: улицы Речная (дома 3,4, 4-А), Набережная (дома 6, 6-А, 8), здание спортивного комплекса.

Сегежский муниципальный район:

- 22 июня с 10.30 до 15.30. Поселок Идель: улицы Гористая, Центральная, Новая, Набережная.

- 23 июня с 10.00 до 15.30. Поселок Идель: улицы Славная, Советская.

- 23 июня с 10.00 до 12.00. Город Сегежа: гаражные кооперативы № 108, 140, 141-А.

- 25 и 26 июня с 9.30 до 15.00. Поселок Кяргозеро: улицы Центральная, Северная.

Костомукшский городской округ:

- 22 июня с 10.00 до 16.00. Город Костомукша улицы Моховая, Брусничная (частично), Ауринко (частично).

- 23 июня с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: улица Героев (дома 2, 4).

- 23 июня с 13.30 до 16.00. Город Костомукша улица Ленина (дом 2-А).

- 25 июня с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: СНТ "Ремонтник".

- 25 июня с 9.30 до 15.00. Город Костомукша: улица Солнечная (частично).