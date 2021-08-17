Два ребенка погибли и 38 получили травмы в ДТП в Карелии за полгода

В ГИБДД Карелии высказывают тревогу по поводу роста детского дорожно-транспортного травматизма и проводят разъяснительную работу среди школьников.

По итогам шести месяцев 2021 года на дорогах Карелии зарегистрировано 38 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 2 ребенка погибли, 38 детей получили травмы, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Несмотря на принимаемые профилактические меры, вопрос детского дорожно-транспортного травматизма остается актуальным. Дети – это наиболее незащищенная категория участников дорожного движения, которая не может самостоятельно повлиять на дорожную обстановку.

В Госавтоинспекции Петрозаводска напоминают, что с августа по октябрь наступает самый аварийно-опасный сезон. Наиболее подвержена риску стать участником ДТП категория детей школьного возраста от 7 до 14 лет.

В ГИБДД напоминают, что дети должны видеть положительные примеры взрослых, слышать предостережения родителей перед выходом на улицу, понимать и правильно оценивать дорожную ситуацию. Родителям советуют чаще звонить детям и напоминать о том, как себя вести на дороге.