Два с половиной часа горела ночью дача на севере Карелии

Серьезный пожар произошел в Костомукше, в дачном кооперативе "Строитель".

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 27 октября в 00:55 пожарно-спасательные подразделения Костомукши (5 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в дачном доме по адресу: Костомукшский городской округ, садово-огородническое товарищество "Строитель".

В 03:30 пожар ликвидирован. О пострадавших не сообщается.