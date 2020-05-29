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Два цеха на промлощадке в Петрозаводске построят для инвесторов за 1 млрд 260 млн рублей

Новости. Общество
15:09, 30 Мая 2020
фото: правительство Карелии
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Строительство двух цехов по 15 тыс. кв. м. и административно-бытового комплекса начнется в следующем году, сообщил глава Минэка Карелии.

По словам министра экономического развития и промышленности Карелии Олега Ермолаева, промплощадка, которая строится на въезде в Петрозаводск в рамках ФЦП, буде готова уже в этом году. На ее территории площадки будут сделаны дороги, подведен газ, вода, электричество.

"Концепция создания таких промышленных площадок предполагала, что инвесторы туда придут, поставят свои объекты и подключат их к сетям. Тратиться на подключение к коммунальным ресурсам им не придется. Они сразу смогут начать работать. Но, посоветовавшись с Минэком РФ, мы пошли дальше. Изучили опыт многих регионов, включая Татарстан, где на таких промплощадках не просто предлагают земельный участок с инфраструктурой, но и уже готовые производственные цеха с передвижными внутренними перегородками, которые позволяют подобрать арендатору необходимую площадь. В рамках индивидуальной программы республики будет построено несколько таких объектов на промышленной площадке в Петрозаводске. Бизнес сможет получить их на льготных условиях. Там смогут работать предприятия по камнеобработке, деревообработке, швейные предприятия по изготовлению спецодежды, метизные производства и другие. Всего около 500 человек будет занято в этом новом промышленном кластере", - рассказал глава Минэка Карелии.

Как отметил министр, всю подготовительную работу Минэк уже провел. Как только до региона доведут лимиты (из федерального бюджета выделено 1 млрд 260 млн рублей), буду объявлены торги на проектирование и строительство двух цехов по 15 тыс. кв. м. и административно-бытового комплекса (АБК).

"Предполагаем, что проектирование займет год, а к строительству приступим в 2021 году. Возведение объектов будет поэтапным. Сначала построим АБК и один цех, чтобы туда мог зайти бизнес и начать работать. А затем начнем возводить второй цех", - сообщил Олнг Ермолаев.

Подробнее о перспективах у анонсированных правительством республики крупных инвестиционных проектов читайте в интервью с министром экономического развития и промышленности Карелии.

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