Два велосипедиста пострадали под колесами автомобилей в Карелии (ФОТО)

ГИБДД Карелии за сутки зарегистрировала два ДТП, в результате которых велосипедисты получили травмы.

По сообщению Госавтоинспекции, в субботу Петрозаводске на улице Гоголя в 19:22 43-летняя водитель автомобиля «Опель Зафира» совершила наезд на велосипедиста, внезапно выехавшего на проезжую часть.

В результате ДТП 38-летний мужчина получил травмы и был доставлен в БСМП Петрозаводска.

В тот же день на подезде к Сегеже в 11: 47 51-летний водитель грузового автомобиля «Скания R114» сбил 73-летнего велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части.

В результате ДТП пожилой человек получил травмы и был доставлен в больницу.



